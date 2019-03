foggia/ MIGRANTI: IN FIAMME BARACCHE BORGO MEZZANONE, NESSUN FERITO

– Un incendio che ha coinvolto due baracche è divampato ieri sera nel ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo di migranti sorto accanto al Cara (Centro richiedenti asilo) che si trova a pochi chilometri da Foggia. Nessuno è rimasto ferito e le cause del rogo, secondo le prime indagini, sarebbero accidentali. Si tratta del terzo incendio nel ghetto, dopo quelli divampati il 30 ottobre e il primo novembre: in quest’ultimo perse la vita un migrante. Le baracche incendiate si trovano ai margini della zona dove mercoledì scorso sono stati abbattuti 11 manufatti. Le fiamme sono state circoscritte dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Il ghetto è al centro di una serie di azioni delle forze di polizia, coordinate dalla Procura di Foggia, che porteranno, nel corso dei mesi, ad un progressivo smantellamento dell’insediamento abusivo

Ti potrebbero interessare anche: