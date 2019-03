M5S: DA FICO A BONAFEDE, ONLINE I DONATORI DI ROUSSEAU, MANCA DI MAIO

Dai 900 euro donati dal guardasigilli Alfonso Bonafede ai 1.800 euro elargiti dal sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, passando per la donazione di 600 euro effettuata dal presidente della Camera Roberto Fico. Sono alcuni dei nomi che compaiono nel registro delle donazioni tenuto dall’Associazione Rousseau ai sensi della legge ‘spazzacorrottì, che impone ai partiti e alle associazioni ad essi collegati di indicare la data, l’entità della donazione e l’identità del donatore per tutte le erogazioni superori ai 500 euro. E così, spulciando il registro pubblicato sul sito di Rousseau relativo alle donazioni effettuate tra il 31 gennaio e il 28 febbraio, ci si imbatte nei nomi di alcuni ‘big’ del M5S. Come quello del presidente di Montecitorio Fico, che ha donato all’Associazione presieduta da Davide Casaleggio 600 euro. Non compare invece nella lista dei donatori il nome del capo politico M5S e vicepremier Luigi Di Maio. Si segnala come il più ‘generosò il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi (1.800 euro) mentre il suo ministro, Bonafede, si ‘fermà a 900 euro. Ammontano a 600 euro anche le donazioni effettuate dal presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, dal sottosegretario alle Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, dal presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele Pesco e dalla senatrice ‘ribellè Elena Fattori.

