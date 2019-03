MUSICA: TORNA ‘LE ESTATI DI CALIFANÒ, AD ARDEA OMAGGIO AL CANTAUTORE ROMANO

Con «Le estati di Califano» torna il 6 aprile alle 16, a Ardea, l’appuntamento con la Trust Onlus Franco Califano, che rende omaggio al cantautore romano e alla sua canzone, in occasione della ricorrenza della sua scomparsa. Nella Casa Museo intitolata all’artista, impreziosita di recente, anche della dedica di Mogol, la Fondazione in collaborazione con il Comune di Ardea e l’Associazione Filarmonica di Ardea, si appresta a celebrare l’uomo e il poeta raccontandone, come di consueto il talento, il genio e la poesia. Una giornata dedicata al ricordo di un uomo che mettendo a nudo la propria anima, con grande maestria, ha reso in versi la vastità dei sentimenti dell’animo umano. L’amore ma anche la nostalgia, la malinconia, la solitudine, la noia, l’inquietudine, il senso profondo della fine, i temi ricorrenti nelle canzoni di Califano, che guardava all’estate come il punto dal quale tutto iniziava e dal quale inesorabilmente finiva.Molte canzoni del maestro – spiega Antonello Mazzeo musicista e amico fraterno di Califano, presidente della Onlus – sono dedicate all’estate. Basti pensare a successi come Un’estate fa, La chiamano Estate, I giovani d’estate, Notti d’agosto. In questi come in tantissime altre composizioni l’estate è vissuta da Franco come la stagione della vita in cui tutto, pur trovando massima espressione, volge al termine. Califano indagava senza paura nelle pieghe dell’animo umano, partendo dal proprio e con una mano tesa sempre verso la malinconia. Ringrazio tutti coloro che continuano a sostenerci in questo percorso con affetto». Da qualche tempo con la Onlus per raccontare il mondo poetico di Califano Tonia Bardellino (sociologa e criminologa) e Gino Saladini (autore e scrittore) e ricordano il cantautore con parole di commozione.

