PAT, la Asl di Viterbo si spiega

WANDA CHERUBINI

La Asl di Viterbo precisa cosa siano i Pat e le loro funzioni, dopo le ultime polemiche in merito ai servizi erogati in provincia con la chiusura dei Pronto soccorso. Attivi a Motenfiascone e Ronciglione, i Pat rappresentano l’evoluzione organizzativa “e non il declassamento dei precedenti punti di primo intervento” – precisa la direzione sanitaria della Asl viterbese. “Rientrano nelle azioni che la Asl di Viterbo sta intraprendendo per migliorare l’integrazione dei servizi territoriali di continuità assistenziale delle cure primarie, con l’obiettivo prioritario di evitare il ricorso improprio al pronto soccorso”. Inoltre, l’azienda sanitaria precisa che il servizio si rivolge esclusivamente a persone, dal punto di vista clinico assistenziale, con patologie non complesse (codici verdi e bianchi) e con sintomi minori, auto- sufficienti e con un adeguato supporto familiare. In altri termini, il servizio si rivolge a situazioni cliniche di media e bassa complessità, come già accadeva in precedenza, ma con una capacità di presa in carico più chiara e definita nei percorsi e nelle modalità operative. “Attraverso i Pat, l’azienda intende perseguire una maggiore appropriatezza e un aumento numerico degli accessi rispetto a quelli registrati in precedenza nei Ppi di Ronciglione e di Montefiascone – continua la Asl – In più, rispetto ai Punti di primo intervento, i Punti di assistenza territoriale, una volta raggiunta la piena operatività, garantiranno all’utenza la possibilità da parte del medico in servizio di prenotare direttamente al Cup gli ulteriori accertamenti diagnostici che si renderanno necessari, senza inviare i pazienti, come accadeva in precedenza, presso i loro medici di medicina generale e facilitando, quindi, l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e una riduzione dei tempi di attesa. E, ancora, consentiranno di effettuare nella struttura gli esami radiologici che il medico in servizio nel Pat riterrà opportuni, grazie a due agende dedicate che la Asl di Viterbo ha assegnato ai presidi di Montefiascone di Ronciglione”.

In merito al servizio notturno, infine, la Asl viterbese, dopo un confronto con gli amministratori locali, ha concordato di mantenere la modalità operativa precedente, per un periodo necessario a verificare la sicurezza e l’appropriatezza di eventuali modalità alternative.

Venendo ai Point of care, gli strumenti utilizzati per la rilevazione della curva enzimatica, la decisione di non renderli più operativi nel Pat di Ronciglione è stata presa nell’ambito della rivalutazione e riorganizzazione dei processi e dei percorsi di emergenza aziendali. Una riorganizzazione che è stata effettuata con la partecipazione dei professionisti dell’area dell’emergenza, in accordo con la dirigenza delle cure primarie e con gli stessi medici di continuità assistenziale che operano presso il Pat. “Tali strumentazioni – precisa la Asl- obsolete e datate, non rispondevano pienamente agli attuali criteri di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la presa in carico delle patologie tempo dipendenti, con uno specifico riferimento all’infarto e all’ictus, per le quali è previsto il trasferimento diretto presso l’hub provinciale, l’ospedale di Belcolle, per tutti i trattamenti più efficaci del caso. Per questi pazienti una sosta in strutture intermedie comporterebbe un rischio per la loro salute, laddove, per le patologie come l’ictus e l’infarto, il tempo è un elemento determinante”.

“Interpretare e strumentalizzare politicamente soluzioni organizzative tecniche comporta il forte rischio di disinformare e di disorientare la popolazione – conclude la Asl- L’Azienda, quindi, confermando la sua disponibilità, auspica un confronto più maturo e sereno su temi così delicati e sentiti dalla cittadinanza”.

