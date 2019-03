Potevano risparmiarci questa indecorosa sceneggiata

Potevano risparmiarci questa indecorosa sceneggiata, Tutti, dai membri del governo agli esponenti dell’opposizione, dalle vetero-femministe, ai finti benpensanti, agli estremisti di destra e di sinistra, alle organizzazioni cattoliche radicali. Una farsa indigesta, quella andata in scena per giorni attorno a Verona e ora in piena bagarre, con i suoi imbarazzanti fuochi d’artificio. Se non si fosse voluto creare il caso, alzare il polverone probabilmente del convegno sulla famiglia convocato nella città scaligera si sarebbe parlato pochissimo. E invece si è voluto picchiare duro e il governo ha imboccato con tutte le scarpe, finendo invischiato in una lite artificiosa di nessun interesse e che nessuno voleva. Si è parlato – male – di legge 194, si è parlato – male – di consultori. Scopriamo improvvisamente polemiche che pensavano sopite, dimenticate. Gli estremisti ci sono e continuano ad operare. Solo che non avevano palcoscenico, i media e la politica gliel’hanno offerto. Un palcoscenico di ipocrisie. Perché dei temi agitati con tanta foga alla gente interessa ormai poco, è tutto metabolizzato da tempo. Si è persa l’occasione per ragionare sul serio, per chiedersi perché ci sia ancora da discutere, perché le ferite siano ancora aperte, perché lo Stato non si sia fatto carico di affrontare questioni cruciali e di risolverle. Perché ci sia bisogno di un ministro della famiglia e perché la famiglia non venga sostenuta, perché attorno alla legge 194 ci sia ancora tanta confusione e tanta ambiguità, perché i consultori siano ancora una scommessa aperta e non vinta. Meglio finirla in fretta e pensare a costruire attorno alla famiglia una rete di protezione, di solidarietà di attenzione, invece di creare l’occasione dell’ennesimo, inutile scontro politico-ideologico.

Ti potrebbero interessare anche: