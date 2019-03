VENEZIA: GIUNTA STANZIA 900MILA EURO PER MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE

– La Giunta comunale, nella riunione dello scorso 26 marzo, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo redatto da Insula S.p.A, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, per la manutenzione diffusa di edilizia residenziale a Venezia Centro storico e Isole, per l’annualità del 2019 il cui quadro economico complessivo corrisponde a complessivi 900 mila euro. «Con questa delibera – commenta Zaccariotto – andiamo ad autorizzare una serie di interventi nei nostri alloggi secondo una casistica di categorie di lavoro mirate a garantirne il ripristino. Si interverrà, quindi, su impianti termici e di sollevamento (ascensori), su impianti elettrici, infiltrazioni di acqua meteorica, rifacimento intonaci e di pavimentazioni, sostituzione infissi sia interni che esterni nonché sulla messa in sicurezza degli appartamenti». «Continua così l’impegno di tutta l’Amministrazione per sistemare il nostro importante patrimonio di alloggi da destinare a chi si trovi in una situazione di necessità – prosegue la vicesindaco Luciana Colle, con delega alla residenza. Da quando ci siamo insediati abbiamo sempre investito in questo settore: non solo abbiamo stanziato fondi per andare a sistemare, entro il 2020, tutti gli alloggi del centro storico di Venezia, ma abbiamo anche deciso di non alienare alcun appartamento perché riteniamo che sia fondamentale che il Comune debba, anche in questo modo, dimostrare di essere vicino ai propri cittadini nel sostenere la residenzialità a Venezia».

