TESORO, PERICOLOSO MINARE BANCHE.CONTE, RESTIAMO LUCIDI

– La commissione di inchiesta parlamentare sulle banche prima, le riserve auree di Bankitalia dopo: il sistema che garantisce il risparmio degli italiani continua ad agitare il governo. E così ancora una volta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria scendono in campo per rassicurare, rivendicando la solidità del credito italiano e invitando ad evitare «attacchi» che ne possano mettere in dubbio la tenuta. A parlare per primo davanti alla platea del Festival dell’Economia civile a Firenze, è il titolare del Tesoro: mettere nel mirino le banche sarebbe sbagliato, sottolinea Tria, perché si rischierebbe di «minare l’interesse nazionale» proprio quando «stiamo negoziando – sottolinea ancora – come arrivare all’unione bancaria». Poco dopo tocca al premier intervenire e le sue parole, incalzato dai cronisti a margine, suonano come una precisazione alle affermazioni del ministro: «Non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche. Conserviamoci – aggiunge – tutti lucidi». Una risposta che, secondo fonti di Palazzo Chigi, non va invece interpretata come rivolta a Tria ma esclusivamente come un messaggio che vuole fugare qualsiasi allarmismo, in particolare verso l’esterno. Conte infatti, raccontano le medesime fonti, sarebbe convinto dell’importanza di mantenere il sangue freddo e dare al Paese un messaggio rassicurante. Il contrario dunque di quanto si otterrebbe con una contrapposizione tra i vertici di governo. Domani intanto Conte e Tria torneranno a vedersi, questa volta a Palazzo Chigi, per fare il punto sull’agenda di politica economica e anche sul decreto per i risparmiatori truffati dalle banche che attende da giorni il via libera di via XX Settembre. Il testo sarebbe comunque ormai pronto e sarebbero superate anche tutte le perplessità di Bruxelles. Il governo tra l’altro dovrà anche valutare le mozioni sull’oro di Bankitalia, che mercoledì saranno messe al voto in Senato. Tempi invece più lunghi si prospettano per la commissione parlamentare di inchiesta, che così dovrebbe uscire di scena dalla campagna elettorale in vista delle europee rispondendo anche ad una delle preoccupazioni del Capo dello Stato che ha sottolineato l’opportunità che la commissione non venga usata in modo improprio (meno che mai come arma per la battaglia elettorale delle europee) o che non rispetti i requisiti di legge mettendo sotto accusa l’intero sistema del credito. Osservazioni, queste ultime, che sarebbero condivise dal presidente del Consiglio, spiegano fonti di maggioranza vicine al premier: fermo restando l’importanza di far luce sulle distorsioni esistenti in un alveo però istituzionale e costituzionale

