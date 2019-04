ACEA INVESTE 4 MILIARDI E PROMETTE AUMENTO DIVIDENDO

Acea mette in campo gli investimenti «più alti di sempre», pari a 4 miliardi, promette un aumento dei dividendi e punta su fotovoltaico, riciclo dei rifiuti e gas per crescere ancora. È il piano industriale 2019-2022 (che aggiorna e ingloba il precedente del novembre 2017) presentato dal management della società capitolina a Milano. Il piano, ha detto agli analisti l’amministratore delegato Stefano Donnarumma spiegando i motivi dell’insolita decisione di considerare nella presentazione anche l’anno appena concluso, «va dal 2019 al 2022, ma include anche il 2018, perché ci teniamo che guardiate la fotografia che avevamo promesso. Il piano precedente prevedeva di arrivare a 1 miliardo di Ebitda nel 2020, invece nel 2020 stimiamo di toccare 1,1 miliardi: siamo un anno in anticipo sul precedente piano». Anche per questo il dividendo, che nel 2018 è stato di 0,71 euro, nel 2019 salirà ad almeno 0,75 per poi crescere ancora nell’arco di piano: e la Borsa festeggia con un +1,85% a 15,38 euro. Da questa base di partenza «solida» l’Acea mette quindi sul piatto investimenti aggiuntivi per 900 milioni suddivisi nei vari mercati, sia quelli già presidiati che quelli nuovi. L’idrico, per esempio, vedrà un aumento di 250 milioni anche per l’avvio del progetto di raddoppio dell’acquedotto del Peschiera, considerato «fondamentale» pure in uno scenario di «tranquillità» delle forniture, malgrado l’estate «siccitosa» che si profila all’orizzonte. Per quanto riguarda invece il settore energetico, l’Acea si lancia nella nuova avventura del fotovoltaico con 200 milioni riservati alla costruzione di un portafoglio di almeno 150MW attraverso la realizzazione di nuovi impianti e acquisizioni dal mercato secondario: l’obiettivo, ha spiegato Donnarumma, è di «diventare in un paio d’anni uno dei primi operatori nel mercato». Sul fronte rifiuti, particolarmente ‘caldò in una città in perenne emergenza come Roma, l’Acea punta 100 milioni in operazioni di fusioni e acquisizioni focalizzate su impianti di recupero e trattamento, ma intende anche entrare «come operatore di rilievo nel trattamento e nel riciclo della carta e della plastica», con l’acquisizione a breve di un impianto. Altra ‘terra di conquistà potrebbe essere il gas, per il quale Donnarumma ha ribadito l’interesse del gruppo e la trattativa per l’acquisto di reti, tanto che, ha rilevato, «in futuro immagino che Acea a Roma possa gestire anche la distribuzione del gas». Sul fronte della fibra, inoltre, dopo i ritardi iniziali il piano messo a punto con Open Fiber «accelererà». Un accenno, infine, a Sorgenia, che le banche avrebbero messo sul mercato: «Abbiamo saputo da pochi giorni e stiamo aspettando della documentazione: poi facciamo le nostre valutazioni, ma non c’è attività in corso».

