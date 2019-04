Autismo. Grillo: stop a percorsi di presa in carico inefficaci

Iss al lavoro per nuove linee guida

In “Oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo e voglio mandare un messaggio a tutte le persone che hanno ricevuto una diagnosi e alle loro famiglie. Vi abbraccio idealmente e assicuro un impegno per portare avanti con maggiore concretezza una migliore organizzazione e implementazione dei servizi su tutto il territorio nazionale”. È quanto afferma su facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo che si celebra oggi.

“In Italia – prosegue- e nel mondo molti monumenti si sono colorati di blu, il colore che internazionalmente è stato associato a questa Giornata, e tanti palloncini saranno liberati in cielo per sensibilizzare tutti a una maggiore consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico. Una bellissima iniziativa che parla al cuore delle persone. Dobbiamo però cercare di lavorare con uno sguardo nuovo a queste tematiche, perché non si può correre il rischio di limitare alla celebrazione di una sola giornata, l’impegno in favore delle persone autistiche”.

“Le famiglie – ricorda – non possono essere lasciate sole e i territori devono lavorare con sempre maggiore responsabilità per assicurare interventi efficaci secondo percorsi scientifici evidence-based. Nessuno spazio può essere dato a percorsi di presa in carico inefficaci, inutilmente onerosi per l’amministrazione e per le famiglie. Per questo l’Istituto Superiore di Sanità sta lavorando all’elaborazione delle nuove linee guida per la diagnosi e trattamento nei bambini, adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico avendo come bussola l’evidenza scientifica, il rigore metodologico e lo sviluppo di reti collaborative. Come ministro della Salute oltre ad avere l’obbligo di monitorare sulla parte diagnostico-riabilitativa che le Regioni autonomamente mettono in pratica nel rispetto della normativa vigente, ho il dovere di promuovere un’operazione culturale”.

“Come ho già fatto in più occasioni – sottolinea Grillo – parlando di salute mentale, non possiamo più ricreare barriere, ghettizzare la neurodiversità o immaginare percorsi di presa in carico che non siano realmente inclusivi. Il superamento dello stigma sociale legato all’autismo nelle sue infinite sfumature dev’essere l’obiettivo di tutta la società”.

“Non esiste – conclude il Ministro – un solo modo di essere autistico, non esiste un solo modo per occuparsi di persone autistiche. Per questo oggi, 2 aprile, voglio che insieme alle celebrazioni vi sia posto per un pensiero innovativo. Una società inclusiva può esistere solo se sapremo riconoscere a tutti, anche ai cervelli diversi, pieno diritto di cittadinanza”.

