BANCA ETRURIA: PARTE MAXI PROCESSO PER CRAC CON 25 IMPUTATI, OLTRE 2MILA PARTI CIVILI

È iniziato al Tribunale di Arezzo, presieduto dal giudice Gianni Fruganti, il processo con rito ordinario per il crac di Banca Etruria. Dopo le quattro condanne per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ora 25 indagati sono chiamati a rispondere del default dell’ex istituto di credito aretino, con accuse diverse in base ai ruoli ricoperti nella banca che fu prima commissariata e poi messa in risoluzione. Tra i 25 imputati ci sono ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti. Quella di oggi è stata un’udienza tecnica, con il deposito degli atti, la fissazione del calendario delle udienze e le richieste di costituzione delle parti civili (sono oltre 2mila). Una sessantina gli avvocati impegnati nel processo, a cui si aggiungono una dozzina di consulenti tecnici. È stata presentata richiesta per ascoltare 308 testimoni. La prossima udienza è stata fissata per il 19 aprile ma il processo entrerà nel vivo solo nel prossimo settembre, quando saranno state affrontate tutte le questioni preliminari. In autunno sono previste anche tre o quattro udienze al mese, fissate sempre al venerdì. Tra le richieste di nuova costituzione di parte civile figurano quella di Lidia Di Marcantonio, vedova di Luigino D’Angelo, il risparmiatore di Civitavecchia che si tolse la vita il 28 novembre 2015 dopo aver affidato 110 mila euro alla filiale locale della Bpel, e quella del Comune di Arezzo. «La vedova D’Angelo – ha spiegato l’avvocato Dario Piccione – ha una posizione molto particolare, con una vicenda drammatica che si staglia rispetto alla moltitudine di vittime di questo processo. La signora ha sempre sostenuto che il suicidio del marito dipendesse direttamente dalla perdita economica derivante dalla perdita dei suoi risparmi

Gli imputati rinviati a giudizio sono: Franco Arrigucci, Mario Badiali, Federico Baiocchi Di Silvestri, Maurizio Bartolomei Corsi, Alberto Bonaiti, Luigi Bonollo, Ugo Borgheresi, Piero Burzi, Paolo Cerini, Giovan Battista Cirianni, Giampaolo Crenca, Laura Del Tongo, Enrico Fazzini, Augusto Federici, Paolo Luigi Fumi, Giorgio Natalino Guerrini, Giovanni Inghirami, Saro Lo Presti, Gianfranco Neri, Andrea Orlandi, Carlo Platania, Carlo Polci, Alberto Rigotti, Lorenzo Rosi, Massimo Tezzon. Con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, ha già condannato l’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi, imputati di bancarotta fraudolenta, a 5 anni di reclusione per il crac dell’istituto di credito aretino. Il giudice ha poi condannato a due anni l’ex vice presidente Alfredo Berni per bancarotta fraudolenta e a un anno l’ex membro del cda Rossano Soldini per bancarotta semplice. Nei confronti di 16 dei 25 imputati, che da oggi sono a processo per i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta per il crac di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, la settimana scorsa il Tribunale di Arezzo ha disposto un maxi sequestro conservativo di beni, tra case e terreni. La richiesta di sequestro conservativo era stata presentata dal commissario liquidatore dell’ex Bpel, Giuseppe Santoni, dopo l’udienza preliminare che stabilì i rinvii a giudizio. Non rientrano nel provvedimento di sequestro l’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi che hanno scelto la via del processo col rito abbreviato e sono stati condannati a cinque anni dal gup del tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia. Il commissario liquidatore della ex Bpel Giuseppe Santoni ha in corso al Tribunale di Roma anche un’azione civile di responsabilità contro gli ex vertici di Banca Etruria per quasi mezzo miliardo di euro di danni.

