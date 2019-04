MANCA AUTORIZZAZIONE, SEQUESTRATO L’ OSPEDALE DELL’INDAGINE SUI FURBETTI

L’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca (Caserta), già coinvolto oggi dall’indagine su casi di assenteismo di numerosi medici della struttura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Nas, che hanno riscontrato «la mancanza della prevista autorizzazione all’esercizio della struttura nosocomiale», oltre a «carenze strutturali, funzionali e organizzative». La struttura continuerà comunque ad operare per evitare disagi agli utenti. I militari del Nucleo Antisofisticazione di Caserta sono intervenuti al San Rocco insieme ai carabinieri della Compagnia di Capua che questa mattina hanno notificato i provvedimenti cautelari a 18 indagati, tra cui 14 medici della struttura ospedaliera di Sessa Aurunca

Nel corso dei controlli effettuati sono così emerse carenze che interessano soprattutto il complesso delle sale operatorie, una delle quali trasformata in modo illegittimo in sala parto, e il servizio di Radiologia; i carabinieri hanno inoltre accertato la mancanza dell’autorizzazione all’esercizio prevista dalla legge (Testo Unico Leggi Sanitarie e Delibera di Giunta regionale della Campania 7301 del 2001), fattispecie che comporta la denuncia del rappresentante legale della struttura, in questo caso il direttore generale dell’Asl di Caserta Mario De Biasio

