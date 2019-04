REGIONE LOMBARDIA, POTENZIATI SERVIZI OSPEDALE ABBIATEGRASSO

»Due anni fa abbiamo assunto un impegno ben preciso per il potenziamento dell’ospedale di Abbiategrasso: un impegno che abbiamo mantenuto e che proseguirà con la valorizzazione di specialità già esistenti di caratura internazionale come la cura del piede diabetico. La chiusura notturna del Pronto soccorso è stata decisa nel rispetto delle leggi nazionali e per la sicurezza del cittadino«. Lo ha ribadito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione sul presidio. Gallera ha ricordato che »l’ospedale di Abbiategrasso è stato oggetto in questi anni di un’azione di potenziamento non indifferente da parte dell’Asst Ovest Milanese, con il sostegno convinto di Regione Lombardia. Un’opera che ha coinvolto specialità quali la Chirurgia plastica e vascolare«, o »l’Oculistica che contempla anche interventi per il distacco della retina e traumatologici«. L’assessore ha evidenziato diverse implementazioni sia nell’area medica sia in quella ambulatoriale. Quanto all’attività di »eccellenza« sul piede diabetico, »sarà ulteriormente valorizzata – ha assicurato – per mantenere la peculiarità di questa attività nel territorio e nella regione (10% di pazienti anche da fuori Lombardia). A tale proposito, si procederà nel favorire l’utilizzo di biomateriali e biotecnologie come ad esempio il biovetro, materiale innovativo che accelera la guarigione e diminuirà il numero di complicanze e amputazioni del piede«.

Scettico il Movimento 5 Stelle. «Siamo molto delusi – ha commentato il consigliere regionale di M5S Gregorio Mammì – Ci attendevamo un cambio di passo per il nostro presidio ospedaliero che è stato depotenziato, mente l’assessore si è solo limitato a negare la realtà». L’esponente pentastellato cita degli esempi: «L’Ortopedia funziona solo dal lunedì al venerdì. Ci sono sale operatorie di massimo livello sottoutilizzate. Non c’è più l’anestesista notturno. In Pronto soccorso la situazione è drammatica e da marzo anche solo per una sutura si è inviati a Legnano. In un caso, una degente è stata salvata grazie al rianimatore a disposizione dell’auto medica perché quello reperibile non sarebbe arrivato in tempo. Il depotenziamento ha coinvolto anche il Laboratorio di analisi e l’Oculistica», dove «è necessario attendere un anno per una visita».

