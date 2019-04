ABBANDONAVANO MINORI CENTRO ACCOGLIENZA , ARRESTATI

Avrebbero abbandonato i minorenni ospiti di un centro di accoglienza agevolandoli o inducendoli ad allontanarsi anche in tarda notte. La polizia locale di Roma ha eseguito 22 misure cautelari a carico di responsabili e operatori di un centro di primissima accoglienza per minori non accompagnati in zona Villa Spada a Roma. Gli agenti hanno eseguito le ordinanze cautelari emesse dal gip di Roma Francesco Patrone. Sono 16 agli arresti (di cui 2 in carcere e 4 ai domiciliari) e 6 gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, partite nel 2016 e coordinate dalla Procura di Roma, avrebbero consentito di rilevare «reiterati abbandoni di minorenni» secondo forme e modalità ben organizzate e pianificate. In alcuni casi i minori, anche di età inferiore ai 10 anni, sarebbero stati agevolati o indotti ad allontanarsi dal personale della struttura anche in tarda notte

Ti potrebbero interessare anche: