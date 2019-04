CANADA: TRUDEAU CACCIA DUE EX MINISTRE CHE LO AVEVANO CONTESTATO DAL PARTITO

Il premier canadese Justin Trudeau ha espulso dal suo partito liberale le due ex ministre, Jane Philpott, già al tesoro, e Jody Wilson-Raybould, alla giustizia, che hanno rassegnato le loro dimissioni dopo aver denunciato le pressioni del premier per proteggere dalle accuse di corruzione la società SNC-Lavalin, che avrebbe versato milioni di dollari a funzionari libici fra il 2001 e il 2011 per assicurarsi contratti nel paese africano. Il governo «ha fatto tutti gli sforzi per affrontare i timori sollevati. Ma se alla fine non possono dire di aver fiducia in questa squadra malgrado settimane di testimonianze, colloqui, e chiamate da arte mia e di altri esponenti del Caucus, non possono più fare parte della squadra», ha dichiarato Trudeau.

