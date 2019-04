Il senatore Pd Matteo Richetti investito a Roma. Ricoverato in ospedale

Incidente a Roma per il senatore del Partito Democratico, Matteo Richetti. Il parlamentare è stato investito mentre attraversava la strada a piedi nella zona di via del Tritone, nel cuore di Roma. Le condizioni dell’esponente Pd non sono gravi. Richetti è attualmente sotto osservazione al Policlinico Umberto I. È sottoposto ad accertamenti per escludere complicazioni, ma ai medici ha detto di sentirsi bene e di aver riportarto solo un forte trauma su un fianco. E’ stato travolto da un furgone di Ncc il cui conducente, 40 anni, è stato condotto dai vigili al Fatebenefratelli-Isola Tiberina per essere sottoposto ai test di verifica per alcol e droga.

“È stato un brutto incidente ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria. Grazie per tutto l’affetto, la vicinanza e la vostra preoccupazione. In osservazione per un po’ ma solo per precauzione, così saremo ancora più in forma al nostro #Harambee di domenica a Milano”, così ha scritto lo stesso Richetti in un tweet.

Durante la seduta in Senato, dove era in corso l’esame del disegno di legge sulla class action, c’è stata un’interruzione: “Abbiamo saputo di un incidente avuto da parte del senatore Richetti – ha detto Paola Taverna, vicepresidente del Senato – la presidenza, anche a nome di tutta l’assemblea, gli augura una pronta guarigione”. E dall’aula è partito un applauso. I parlamentari Maurizio Martina e Marianna Madia sono andati a fargli visita.



