ASL VITERBO/ Partirà l’8 aprile, il progetto “Un desiderio di Irene”

WANDA CHERUBINI

Partirà il prossimo lunedì 8 aprile, il progetto “Un desiderio di Irene”, il programma di attenzione psico-fisica in vasca per donne operate di tumore al seno. Le pazienti potranno praticare un’attività sportiva in piscina sperando l’imbarazzo che può comunque verificarsi nel mostrarsi in costume da bagno dopo aver subito un’operazione. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, presso la sala conferenze della Cittadella della salute, alla presenza di Andrea De Simone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, che ha realizzato il progetto in collaborazione con la Asl. Presenti per l’azienda sanitaria il direttore generale Daniela Donetti ed il direttore dell’unità operativa Oncologia di Belcolle, Enzo Maria Ruggeri. Alla conferenza hanno preso parte anche Rodolfo Valentino, referente Ancos Confartigianato Viterbo, Matilde Giannuzzi, della famiglia Mattioli gruppo MGM, Donatella Salvatori, vice presidente dell’associazione Beatrice, Maria Neve, presidente dell’Aman e Raimondo Mastrangelo, marito di Irene, la giovane donna scomparsa prematuramente a cui il progetto è appunto dedicato.

“E’ questa una giornata molto bella – ha commentato la manager della Asl, Donetti – in quanto presentiamo un progetto nato dalla volontà di Confartigianato e che riguarda un percorso di benessere per tutte le nostre pazienti che hanno attivato un percorso oncologico all’interno della nostra struttura”.

Andrea De Simone ha ricordato Irene, una collaboratrice di Confartigianato, venuta a mancare ormai da più di due mesi. “Ha lavorato con noi fino a novembre scorso – ha affermato- non soltanto per un fatto di dovere, ma perché il frequentare l’ufficio, stare con le sue amiche-colleghe aveva per lei un effetto terapeutico. Insieme all’Ancos, che è il braccio sociale di Confartigianato, abbiamo così dato vita al sogno di Irene. A tal proposito ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto, in primis la famiglia Mattioli”.

Rodolfo Valentino ha spiegato come il desiderio di Irene, nato il 21 ottobre 2018, in occasione delle camminate di Beatrice onlus, sia stato da lui custodito e come, subito dopo la sua morte, l’associazione si sia messa al lavoro per realizzarlo in suo ricordo. “Ho parlato con Andrea De Simone ed è stato il primo a dire di sì. Mi sono poi confrontato con il marito Raimondo ed anche lui ha dato il suo assenso. Mi serviva però l’impianto per poter far svolgere questa attività e così mi sono rivolto a Matilde Giannuzzi, moglie di Gabriele Mattioli, donna e mamma che non poteva dirmi di no. A quel punto eravamo pronti per andare a parlare con la Asl, con la dott.ssa Fabbri, che era anche lei già a conoscenza di questo progetto. C’era da mettere a punto l’aspetto istituzionale con il dott. Ruggeri e la Asl. Non siamo andati a cercare sponsor – ha tenuto a precisare Valentino – ma sono state le persone stesse a chiederci come potevano aiutarci. Ora siamo pronti a partire il prossimo lunedì 8 aprile. Le pazienti, per questo primo gruppo, una quindicina, potranno usufruire ogni lunedì gratuitamente della piscina e ginnastica dolce con l’istruttrice Paola Ferrazzani e la direttrice di vasca, Simona Cimichella. Irene, così facendo, torna a lavorare con noi”.

“Sono giornate molto emozionanti – ha rimarcato Donetti – Ringrazio l’Aman, Beatrice e tutte le associazioni di volontariato perché con loro stiamo facendo dei lavori sempre più nuovi”.

Ha preso, quindi, la parola il dott. Ruggeri che ha affermato: ” Nella nostra vita professionale incontriamo tanti pazienti, ma ci sono alcuni che non dimenticheremo mai, che ci hanno insegnato ad essere medici migliori. Nel nostro ospedale abbiamo avviato tante attività come il laboratorio per il trucco, quello di parrucchiere e l’uncinetto per aiutare le donne a vivere nel miglior modo possibile la malattia. Queste attività servono anche a far vedere l’ospedale sotto un’altra ottica. L’aspetto fisico resta fondamentale per una donna e queste attività aiutano a recuperare la propria vita”.

Rodolfo Valentino ha poi precisato come per il progetto ci sarà la piena disponibilità dell’impianto una volta a settimana , il lunedì, per i prossimi tre mesi. Ma dopo le vacanze estive, quasi certamente il progetto ripartirà.

Hanno quindi preso la parola Neve e Salvarori, che, in particolare, hanno ringraziato il marito di Irene, per la forza di riprendere il discorso della sua donna ed essere riuscito a realizzarlo. “La piscina Mattioli non si libererà presto di noi” – ha affermato Salvatori.

Matilde Giannuzzi, in risposta, si è dichiarata orgogliosa di far parte di questo progetto. “Abbiamo avviato collaborazioni anche con altre realtà del volontariato. Siamo aperti a qualsiasi tipo di progetto che faccia bene alle persone e che poi, alla fine, fa bene anche al nostro cuore”.

Commovente il ricordo della moglie da parte di Raimondo Mastrangelo. “Mia moglie è venuta a mancare a gennaio di quest’anno. Ci siamo fidanzati a 18 anni, il destino me l’ha portata via purtroppo troppo presto. Rimarrà il mio grande amore. Irene si ricorda per la sua dolcezza, altruismo e la grande voglia di vivere. Negli ultimi mesi aveva cercato informazioni per questa attività ed oggi ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla”.

Il direttore generale della Asl, Donetti ha concluso dicendo: “Ringrazio per le forti emozioni, ringrazio tutti, a partire dal marito di Irene, sperando che questa unione tra cittadini, istituzioni ed associazioni ci faccia sentire sempre più umani”.

