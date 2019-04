Perché le Olimpiadi invernali Milano – Cortina farebbero decollare l’economia

farebbero decollare l’economia delle regioni coinvolte le Olimpiadi invernali Milano – Cortina. Sul territorio ci sono 21 mila le imprese e 150 mila sono gli addetti, secondo i dati al 2018 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi tra commercio, alloggio, ristorazione, attività sportive e di divertimento. Oltre metà in shopping e ristorazione (14 mila, +10% in cinque anni), 2 mila nei trasporti (+2%), 1240 nello sport (+23%) e oltre mille nell’intrattenimento (1068, +5% in cinque anni).A queste imprese fanno capo quasi 150 mila addetti, +32% in cinque anni. In forte crescita le imprese interessate dalle gare olimpiche invernali a Milano (20.264, +11% in cinque anni), Livigno (452, +37%), Bormio (174, +6%), stabili a Cortina le 220 attività. Gli addetti a Milano dei settori coinvolti sono 139 mila, +33% in cinque anni, a Livigno 2 mila (+26%), a Cortina 1292, +4% in un anno, a Bormio 1004, +20% in cinque.

