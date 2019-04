BOLSENA/ Sette sindaci contro produzione intensiva di nocciole

– No alla produzione intensiva di nocciole. Si è svolto ieri l’incontro presso la sala consiliare del comune di Bolsena tra i sette sindaci del comprensorio del lago (Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e Valentano), associazioni e cittadini, interessati all’argomento. Decisi tutti a portare avanti dei provvedimenti per evitare lo sviluppo di impianti di produzione intensiva delle nocciole. Ogni sindaco, nella pratica, emanerà un’ordinanza di divieto di realizzazione di impianti di noccioleti intensivi sui territori intorno al lago. All’appello ieri è mancato il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini.

A prendere per primo la parola, il padrone di casa, il sindaco di Bolsena, Paolo Equitani che ha evidenziato come sia meglio prevenire che curare e che la coltura delle nocciole ha bisogno di grossi interventi di fitofarmaci, che causerebbero un rischio per il lago, stravolgendo di fatto l’habitat naturale delle piantagioni tipiche.

Il primo cittadino ha poi evidenziato i limiti giuridici dell’ordinanza, che rappresenta, comunque un chiaro segnale politico, un chiaro no a questo tipo di colture. “Poi chiederemo alla Regione – ha aggiunto Equitani – di attivarsi con una legge specifica per la tutela del territorio”.

Per il sindaco di Grotte di Castro, Piero Camilli si è ancora in tempo per prevenire questo fenomeno anche se dal punto di vista giuridico l’ordinanza ha delle falle, non potendo imporre ad un imprenditore di non fare qualcosa. “Ma possiamo imporre di fare le cose in un certo modo – ha precisato Camilli – aggiungendo dei parametri”. Anche per il sindaco di Capodimonte Mario Fanelli il segnale politico è chiaro e sarà necessario chiedere alla Regione di attivarsi per emettere regole ancora più restrittive.

Il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti ha sottolineato l’unione di intenti che lega i sindaci del comprensorio per la tutela del lago.

Il primo cittadino di Montefiascone Massimo Paolini ha posto l’attenzione sulla necessità di difendere questo patrimonio e di come l’ordinanza, pur con i limiti giuridici che ha, sia un chiaro segnale contro questo tipo di impianti.

Il sindaco di Marta Maurizio Lacchini ha evidenziato come per la prima volta tutti i sindaci si trovino d’accordo. Il sindaco di Gradoli Luigi Buzi ha aggiunto che l’ordinanza rappresenta un segnale per sensibilizzare tutti, a partire dalla Regione e dal ministero dell’Ambiente e della Salute.

L’assessore comunale ai rifiuti di Montefiascone Rita Chiatti ha definito quello dei sindaci “un atto coraggiosissimo per la tutela del lago”. Presente anche la consigliera comunale di Viterbo Martina Minchella , che ha rimarcato l’atto di coraggio dei primi cittadini con questa ordinanza e come sul tema vi sia la necessità di un sostegno di tutti i territorio del Viterbese.

