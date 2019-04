D’AMATO, ‘NUOVO SERVIZIO PEDIATRICO IN CASA SALUTE TORRENOVA’

È stato inaugurato questa mattina il nuovo servizio di continuità assistenziale pediatrica presso la Casa della Salute di Torrenova. Ad oggi sono 34 gli Ambulatori di Cure Primarie aperti dalla Regione in collaborazione con i medici di medicina generale il fine settimana, festivi e prefestivi (dalle ore 10 fino alle ore 19) dove è possibile trovare un servizio di assistenza primaria accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla Asl di residenza e che hanno fatto registrare oltre 385.000 accessi. Con le stesse modalità la Regione Lazio ha aperto gli ambulatori per la Continuità Assistenziale Pediatrica gestiti dai pediatri di libera scelta (5 nella città di Roma, di cui uno nella Casa della salute di Ostia, e uno rispettivamente a Viterbo, Rieti e Colleferro). Presso gli ambulatori con assistenza pediatrica in meno di un anno di attività sono stati visitati oltre 23.000 bambini nella fascia da 0 a 6 anni. Quello che si apre oggi nella Casa della Salute di Torrenova, dove è già presente l’ambulatorio di medicina generale con una media di oltre 100 accessi a weekend, è il 9° ambulatorio pediatrico attivo nella regione. Siamo nel territorio del VI Municipio (Asl Rm2) che va da Tor Vergata a Torre Angela e Tor Bella Monaca con una popolazione di circa 244.000 residenti.

«L’obiettivo – commenta L’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – è quello di rendere la sanità del Lazio sempre più vicina ai bisogni dei cittadini, mettendo a disposizione di tutti una valida alternativa ai Pronto Soccorso, per tutti coloro che nei week-end o nel corso delle festività hanno bisogno di un consulto medico per problemi e patologie di non grave entità». «In questi anni nel Lazio è aumentata la qualità delle cure ma anche il numero dei presidi di riferimento della rete territoriale, grazie alle Case della Salute agli ambulatori di medicina generale aperti il sabato e la domenica ai cittadini, – conclude D’Amato – sono stati offerti a tutti più servizi, assicurando sempre un elevato livello di qualità e la straordinaria disponibilità e professionalità di medici, infermieri ed operatori sanitari, il primo e fondamentale approccio per i pazienti e le loro famiglie». Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Regione «salutelazio.it» ed è anche possibile scaricare l’App dedicata: ‘SaluteLaziò

