ROM: SALVINI, ‘OBIETTIVO È ZERO CAMPI ENTRO FINE MANDATÒ

– «L’obiettivo è zero campi rom. Fondi periferie il Ministero dell’Interno ne ha stanziato a milioni. L’obiettivo è, entro la fine del mandato, zero campi rom ovunque, da Nord a Sud, come tutti gli altri paesi europei». Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi a Genova a margine di un incontro in Prefettura rispondendo ai giornalisti e commentando la vicenda romana di Torre Maura

