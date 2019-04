VINITALY: CONTE SOMMELIER PER UN GIORNO

– Sommelier per un giorno. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte realizza a Vinitaly, presso lo stand della sua Puglia, un sogno nel cassetto e da enoappassionato quale si dimostra. Al Salone internazionale dei vini e dei distillati si offre per la mescita di una bottiglia di vino rosato versione sparkling e poi di un Nero di Troia. Brindisi di rito, in clima rilassato e di dialogo col presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e foto di gruppo con un nutrito gruppo di sommelier dello stand pugliese e con il sommelier e cerimoniere di Palazzo Chigi Alessandro Scorsone.

