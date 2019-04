Grande Fratello 2019 al via, c’è anche la figlia di Rutelli e Palombelli

Su Canale 5 da lunedì con la D’Urso. Nella casa entra la sorella di Icardi

Grande Fratello 2019 al via. Ci sono anche la sorella del calciatore dell’Inter Icardi, Ivana, di 23 anni, che non parla con suo fratello da quando ha sposato Wanda Nara, e la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli che sogna di entrare nella casa più spiata d’Italia da sempre, che di anni ne ha 29, si chiama Serena e fa l’estetista, tra i concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy ai nastri di partenza in diretta su Canale 5 in prima serata condotta ancora una volta da Barbara D’Urso.

Ad accompagnare la conduttrice ci saranno in studio Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Annunciati nel corso della presentazione all’interno della casa alcuni dei partecipanti: il palermitano Cristian Imparato (oggi 23 anni – vincitore della prima edizione del talent per bambini Io canto, e che promette in un video di essere un pò ribelle e tiene a dire di non essere mai ricorso alla chirurgia estetica), Kiko’ Nalli (ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre figli che chiede la cortesia al Gf di non fargli sorprese di far entrare il terremoto Tina in casa anche se guai a chi parla male di lei perchè è la madre dei suoi figli, comunque ci tiene ha sottolineare che è single), e Serena Rutelli figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli.

La scelta di Serena inizialmente non era proprio ben vista: “Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa venti anni fa” ha dichiarato l’ex sindaco di Roma. Serena stessa che ha raccontato in un video di aver vissuto da piccolina in una casa famiglia per tre anni ha detto: “Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci, quando aveva 7 anni, lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore”. La concorrente Ivana ha invece un rapporto molto conflittuale con il fratello Mauro Icardi a causa di sua moglie Wanda Nara. “L’anno scorso siamo riusciti a far reincontrare Bobby Solo e sua figlia. Speriamo di aprire il cuore di Mauro per fargli vedere i fratelli”, ha spiegato Barbara D’Urso. La prima concorrente presentata, infatti, non parla con suo fratello da anni. Nel video di presentazione la giovane argentina spiega che Mauro ha interrotto i rapporti con la sua famiglia perché ha al suo fianco una persona che lo ha sposato solo perché calciatore”.

La seconda concorrente è una professoressa di Lettere classiche e modella e si chiama Ambra. ”Se la De Filippi è Maria, lei è San Giuseppe”, scherza Iva Zanicchi, che esordisce come opinionista della nuova edizione. Prende la parola Cristiano Malgioglio: “Non mi spegnete il microfono perché altrimenti vado a casa. Io sono molto felice, mi voglio divertire e voglio far divertire la gente da casa perché questo è uno dei reality più belli del mondo”. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, ringrazia Barbara “più le chiediamo cose e più ci dice di sì. L’anno scorso, con il Grande Fratello, ha raggiunto risultati eccezionali con la media del 24%”.

D’Urso: “L’anno scorso fu un esperimento e andò benissimo. Quest’anno ripetere il 24% di share sarà difficilissimo. Forse solo Maria può farlo, anche l’Isola ha fatto una media del 16%… Il cast sarà variegato con i cosiddetti “mostri della D’Urso”! Leonardo Pasquinelli ad Endemol Shine Italy, tiene a evidenziare: Vent’anni fa è nato Grande Fratello in Olanda in una piccola televisione. GF è un marchio che dura nel tempo e che durerà ancora molto, perché si basa sulle storie, le storie dei concorrenti. E il mondo è fatto di storie, per cui la materia prima c’è e ci sarà sempre. Quest’anno ci apprestiamo a fare il grande racconto della primavera, a vent’anni dalla nascita di GF. Per la prima volta, quest’anno, nella Casa non verrà utilizzata la plastica. Grande Fratello sceglie di essere plastic free”.

Tra i concorrenti anche il farmacista Alberico Lemme, famoso per le sue diete, al centro di feroci polemiche con i dietologi. La prima puntata partirà da una rosa di sedici concorrenti tra cui i quattro ragazzi Angela, Audrey, Erica e Daniele, già entrati il 3 aprile nel Grande ranch. D’Urso rispondendo ai cronisti che le chiedono se non teme una sovraesposizione replica: “Mi rendo conto di essere l’unica al mondo ad avere quattro programmi contemporaneamente, ma ho sposato una filosofia con l’azienda: quando hanno bisogno di me, io ci sono”..

