Il Cdm approva il Def : ‘No a nuove tasse e manovra correttiva’

Confermato il Pil allo 0,2%. E gli obiettivi Ue. Nessun aumento dell’Iva per Salvini e Di Maio. ‘La flat tax si farà’ dice il ministro dell’Interno

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in una riunione durata circa mezz’ora, il Documento di economia e finanza. Lo confermano fonti di governo al termine della riunione. “Confermati i programmi di governo: nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha varato il Def. “Confermati i programmi di governo: nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha varato il Def. Confermato il Pil allo 0,2%.

Nessuna conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri sul Documento di economia e finanza. Lo si apprende da fonti di governo che spiegano che il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha lasciato la sede della presidenza. Il premier Giuseppe Conte si è invece fermato a parlare con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in un colloquio che fonti governative definiscono di semplice saluto.

Sarebbe spuntato il nodo di come disinnescare l’aumento dell’Iva nel corso della riunione del Cdm che ha varato il Def. E’ quanto si apprende da fonti della maggioranza che assicurano, tuttavia, che i problemi saranno risolti. Su questo punto il vicepremier Luigi Di Maio, a quanto si apprende, sarebbe stato categorico, sottolineano che l’ipotesi che l’Imposta aumenti “non esiste”.

E’ “positivo il giudizio sul Def”. Lo afferma Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. “La flat tax si farà, nel documento se ne parla in due passaggi. Non si torna indietro su quota 100, nessun aumento dell’Iva”, afferma il leader della Lega.

Ti potrebbero interessare anche: