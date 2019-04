Ajax-Juventus 1-1, bianconeri più vicini alla semifinale

Ronaldo non perdona, il suo gol è una porta aperta sulle semifinali ma ad Amsterdam la Juve soffre molto e torna a casa con un preziosissimo 1-1. Succede tutto a cavallo dell’intervallo: Cancelo imbecca l’inserimento perfetto di CR7 in area di rigore per il vantaggio (di testa) al 45’, ma alla prima azione della ripresa l’Ajax pareggio sfruttando un erroraccio di Cancelo che regala il pallone a Neres, bravissimo a entrare in area e battezzare il secondo palo, a giro. In campo si è vista tanta qualità degli olandesi e poca Juve, la differenza ancora una volta l’ha fatta Ronaldo con la sua 24° rete in 21 quarti di finale giocati, 8° centro contro l’Ajax e 126 reti complessive in Champions. L’Ajax è un’orchestra ma il direttore ha la maglia numero 7 bianconera, i ragazzi di ten Hag fanno la partita, costruiscono e disfano con un unico difetto: l’imprecisione sottoporta. Situazione opposta per i bianconeri che non trovano sbocchi e faticano ad imporre il loro gioco, ma su tre occasioni fanno un gol, colpiscono un palo nel finale con Douglas Costa e sfiorano il gol con Bernardeschi su girata di sinistro. La buona notizia è che l’assenza di Chiellini si è sentita meno del previsto, promosso Rugani, mentre a centrocampo brilla soprattutto la stella di Bentancur. Entrano Douglas Costa e Dybala ma l’inerzia non cambia, l’1-1 va stretto ai lancieri e benissimo alla Juventus che ha troppa esperienza per capire che in una serata del genere probabilmente non avrebbe potuto tornare a casa con un risultato migliore di così. Il lampo di Douglas Costa con palo nel finale scuote l’Ajax che sfiora il 2-1 con Ekkelenkamp, e ora a Torino sognando Madrid.

