Conte: ‘Non prevediamo patrimoniale e aumento dell’Iva’



Il giorno dopo il varo del Def, vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio e Salvini, con i nodi dell’Iva da risolvere e la flat tax da mettere a punto. Per evitare l’aumento dell’Iva, il governo punterà su una spending review, dice il premier. Salvini: ‘l’Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi’; i soldi ‘dalla crescita’. E sulla flat tax ‘ci stiamo lavorando, entro l’anno rivoluzione storica’. Conte: ‘Cambiato stime per la congiuntura, da reddito e quota 100 impatto positivo su Pil’. Su banche e questione rimborsi Salvini annuncia: ‘norme quanto prima, vogliamo l’ok di tutti’.

“L’Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi”: i soldi il governo li prenderà “dalla crescita” perché “siamo uno dei paesi migliori al mondo”, ha detto Salvini all’uscita da Palazzo Chigi dopo il vertice di governo. “Siamo prudenti. Meglio correre dopo, essere più prudenti prima”, ha risposto Salvini sul perchè la crescita nel Def sia stata fissata allo 0,2%.

Per evitare l’aumento dell’Iva, il governo punterà su “spending review ed tax expenditures”, aveva detto Conte in mattinata. Def deludente? “Se posso esprimere una opinione personale, è uno strumento che in questo momento dell’anno è anche prematuro fare. Però sia costretti a farlo”, ha aggiunto Conte. Nel cdm di ieri sul def non c’è stato “nessun litigio, nessun diverbio”, ha ribadito il premier. “Come al solito ci fate sempre litigare, è stata una tranquillissima riunione sul quadro di finanza pubblica, riteniamo che sia l’impostazione più corretta”.

“Confermiamo tutte le manovre economiche fatte – ha detto Salvini in mattinata -. Oggi ci sono i dati sulla produzione industriale, quota 100 va avanti, il reddito parte e sulla flat tax l’impegno entro l’anno è di approvare una rivoluzione storica per semplificare la vita alle famiglia italiane. Il principio è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti. I numeri saranno in manovra economica”.

Non prevediamo una patrimoniale e l’aumento dell’Iva, ha detto il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Bruxelles per il consiglio europeo.

