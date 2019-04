Viterbo, torna “Degustando la Pasqua”

Torna la manifestazione più gustosa dell’anno, “Degustando la Pasqua”, organizzata dalla Confartigianato di Viterbo con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio, dell’Avis, della diocesi di Viterbo e del Museo del Vino. Questa mattina, presso la sede della Confartigianato, la presentazione della kermesse, che prenderà il via con il taglio del nastro venerdì alla ore 11,30, alla presenza del Vescovo Lino Fumagalli e proseguirà fino a domenica 14 aprile. Novità quest’anno per l’evento, a partire dalla location, come ha sottolineato il segretario della Confartigianato, Andrea De Simone. “Degustando la Pasqua” si svolgerà, infatti, per la prima volta, all’interno del cortile e sotto i portici di Palazzo dei Priori. I prodotti tipici della tradizione pasquale e le aziende del territorio che li producono saranno sotto i riflettori con questo evento, ma ci sarà anche dell’altro.

Dopo i saluti di De Simone, che ha ringraziato gli enti patrocinatori dell’evento ed Angelo Palombi, direttore artistico della manifestazione, ha preso la parola il sindaco Giovanni Arena, che ha evidenziato l’importanza di dare la massima disponibilità a manifestazioni di questo tipo, patrocinando l’evento per dare anche la possibilità alle aziende del territorio di crescere ed essere ben visibili. “Andrea è una persona alla ricerca sempre di cose nuove e con me da questa amministrazione avrà sempre le porte spalancate” – ha rimarcato.

Presente stamani anche l’assessore comunale Alessia Mancini, che si è dichiarata fan di “Degustando la Pasqua” e di come sia sua la battaglia per promuovere i prodotti tipici. “Abbiamo instaurato un dialogo fattivo con Confartigianato per promuovere i nostri prodotti di cui dobbiamo andarne fieri. Inoltre, durante l’evento, è possibile avere parecchie informazioni e consigli dai produttori. Spero di essere una spalla per le prossime edizioni dell’evento che ci saranno”. De Simone ha, quindi, ringraziato la Polizia locale, visto che sabato pomeriggio la piazza verrà interdetta al traffico per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

La parola è poi passata a don Emanauele Germani dell’ufficio stampa della Curia vescovile, che dopo aver portato i saluti del Vescovo Lino Fumagalli, assicurandone la presenza al taglio del nastro di venerdì, ha espresso la sua gratitudine per questa manifestazione in primis per la bella collaborazione instauratasi tra la diocesi e la Confartigianato che coinvolge anche alcune parrocchie locali, sia perché il patrimonio della chiesa cattolica e della Confartigianato è San Giuseppe, che era un artigiano. “La diocesi è da sempre vicina al mondo dell’artigianato – ha precisato don Emanuele – Anche la diocesi aspetta questo momento come modo di attenzione verso le nostre aziende, soffocate spesso dalla grande distribuzione”.

Palombi ha, quindi, presentato l’evento, spiegando che dopo l’inaugurazione di venerdì mattina, la kermesse presenta una serie di appuntamenti: alle ore 10 si aprirà il mercato ed alle ore 10, 30 si terrà, presso la sala Regia del Comune, il convegno “Il futuro enologico nel Lazio: la vite, il vino, il marketing e la sperimentazione” a cura di Angelo Proietti Palombi e Fabio Mencarelli. Si prosegue, poi, nel pomeriggio alle ore 16 con il laboratorio di aquiloni sotto i portici di Palazzo dei Priori. Alle ore 18 si terrà i laboratorio sulla pasta artigianale a cura dell’azienda Pasta e Delizie di Felice Guido. Domenica si terrà il laboratorio di aquiloni dalle ore 10,30 con la creazione sul posto degli stessi aiutati dal maestro Francesco in piazza del Comune. Alle ore 12 ci sarà il classico racconto della colazione pasquale con la tavola imbandita con tutti i prodotti della tradizione di Pasqua. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro con il Sentiero degli Osti nel cortile di Palazzo dei Priori, formato da cinque ristoranti: Tredici Gradi di Viterbo, Cimino di Caprarola, Casaletto di Grotte Santo Stefano, Piazzetta del Sole di Farnese e Calice e la Stella di Canepina.

Ti potrebbero interessare anche: