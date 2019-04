Zingaretti: Smeriglio corre e si dimette, al suo posto Leodori

Europee, rimpasto nella Regione Lazio

Grandi manovre in Regione Lazio. Alle prossime elezioni europee si candiderà con la lista del Pd Massimiliano Smeriglio (volto storico della sinistra romana e non solo, proveniente da Sel), attuale vicepresidente e braccio destro, o meglio sinistro, del governatore e segretario del Pd Nicola Zingaretti. Smeriglio – che si dimetterà prima del voto – sarà sostituito in giunta da Daniele Leodori, attuale presidente del consiglio regionale. A cascata alla guida dell’Aula finirà Mauro Buschi, attuale capogruppo del Pd alla Pisana. Ruolo, quest’ultimo, che sarà ricoperto da Marco Vincenzi.

