Bambino muore in auto sulla Colombo paralizzata. Il pm: indagine per omicidio colposo



Un bambino di 10 anni è morto mentre era a bordo dell’auto dei genitori in coda nel traffico della Cristoforo Colombo. È successo intorno alle 8,30 nel tratto della complanare compresa tra gli incroci di via di Casal Palocco e via Ermanno Wolf Ferrari, direzione Roma. Improvvisamente un bambino si è sentito male, è uscito dal veicolo accompagnato dai genitori e si è accasciato sulla banchina laterale, un centinaio di metri dopo l’ingresso dei Parchi della Colombo.

Il ragazzino era già stato male la notte scorsa. La mamma lo stava accompagnando al Bambin Gesù quando le condizioni dell’11enne si sono aggravate. Quando la donna si è resa conto che il figlio si stava sentendo male è scesa dalla macchina e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. A quel punto molti automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Ma i soccorsi purtroppo sono stati inutili: l’undicenne, per una aggravamento delle condizioni di salute, è morto sul posto.

Aperta indagine per omicidio colposo. Intano la Procura di Roma ha aperto un fascicolo indagine per il reato di omicidio colposo. Il procedimento è affidato al pm di turno, Elena Neri, che nelle prossime ore riceverà una informativa dalle forze dell’ordine intervenute. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia.

Secondo quanto si è appreso, a bordo dell’auto c’erano madre, figlio e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Qualcuno ha attraversato le vetture che procedevano a passo d’uomo chiedendo se ci fosse un medico. Altri hanno avvertito i soccorsi.

E’ arrivata a tutta velocità una pattuglia del GPIT (il Gruppo Pronto Intervento Traffico) e, subito dopo, è sopraggiunta un’ambulanza più un’auto medica. Il medico dell’Ares 118 ha praticato a lungo il massaggio cardiaco e attivato il defibrillatore ma dopo oltre mezz’ora di tentativi i soccorritori si sono dovuti arrendere. Il corpo del piccolo, avvolto in una coperta termica, è rimasto sul ciglio della strada in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno per la sua rimozione. Quel tratto di complanare è stata chiusa alla circolazione.

Testimoni sotto choc. «Una scena terribile, siamo ancora sotto shock». Queste le parole di chi questa mattina ha assistito alla morte dell’11enne colto da malore in auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. «Quando siamo passati in quella zona – raccontano – c’erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c’erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c’era il corpo coperto dal lenzuolo».

Ambulanza in sette minuti. «L’ambulanza e l’automedica sono arrivate in sette minuti» per soccorrere il bambino di undici anni morto stamattina a Roma su via Cristoforo Colombo. Lo riferisce l’Ares 118. Il personale del 118 ha tentato di rianimare il bambino per circa mezz’ora. Si ipotizza che abbia avuto una crisi respiratoria. Secondo quanto si è appreso, l’undicenne era stato già male nei giorni scorsi.

