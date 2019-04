Caos sulla Colombo per la Formula E all’Eur: code e incidenti, in tilt anche Ostiense e via del Mare

Prima le code e poi la paralisi: giornata difficile per il traffico su tutte le principali arterie cittadine della zona sud in entrata a Roma e sull’ultimo tratto dell’autostrada Roma-Fiumicino e anche sul viadotto della Magliana. I lavori per l’allestimento del circuito per la gara di Formula E (prevista per sabato) e la chiusura della Colombo hanno contribuito a rallentare il traffico. La Cristoforo Colombo è chiusa fino alle 5,30 di lunedì tra l’incrocio con via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico. Stesso assetto della viabilità collaudato lo scorso anno. Ingorghi si registrano in tutta l’area sud della Capitale, da Ostia fino al centro. La chiusura del tratto di Colombo, infatti, ha costretto molti automobilisti a riversarsi sulla via del Mare e sull’Ostiense, causando lunghe file, con rallentamenti

