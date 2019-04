Europee, il Pd dà il via libera ai candidati. Zingaretti: la nostra lista da Macron a Tsipras

Europee, il Pd dà il via libera ai candidati. Zingaretti: la nostra lista da Macron a Tsipras I candidati per il Pd alle Europee sono 76, di cui 39 donne e 37 uomini, un terzo non iscritti al partito, solo due di Articolo 1-Mdp. «Ho mantenuto l’impegno di non stipulare un accordo politico tra partiti diversi – ha affermato il segretario dem Nicola Zingaretti -, Articolo 1 sosterrà la lista contro il rischio di vittoria dei sovranisti. Lo slogan che sembrava un sogno di costruire una grande alleanza da Macron a Tsipras è già contenuto nella lista che presentiamo agli Italiani. Caterina Avanza, rappresentante di En Marche in Italia, sarà candidata con il Pd».

L’area Lotti-Guerini si asterrà nel voto sulle liste per le europee presentate oggi dal segretario Nicola Zingaretti nella Direzione Pd. A quanto apprende l’Adnkronos, l’astensione dei lottiani sarebbe motivata dalla presenza dei due candidati di Mdp-Articolo 1 nelle liste. Il voto contrario sarebbe stato escluso per «salvaguardare l’unità del partito», a quanto si riferisce.

