Festival di Sanremo 2020, Amadeus conduttore?

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe avere come conduttore Amadeus. Una corsa solitaria e un sogno che si realizza per lui, che non avrebbe al suo fianco nemmeno l’amico Carlo Conti (che è già stato al timone della kermesse) nel ruolo di direttore artistico.

Dopo il biennio di Claudio Baglioni sembra infatti che il prossimo Festival della canzone italiana cambierà conduttore e non vedrà un Baglioni tris. A prendere il posto del cantante il popolare conduttore emiliano senza, come circolato nei giorni scorsi, la presenza di Carlo Conti. A dare al notizia il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini: “Mancano solo le firme – si legge nelle “Chicche di gossip” – e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio condurre il Festival di Sanremo.

Ti potrebbero interessare anche: