Lampedusa, sbarcano 70 migranti. Salvini: «Saranno espulsi»

Settanta migranti sbarcano a Lampedusa dopo essere stati intercettati da Guardia di Finanza e Guardia costiera ed è subito un caso politico. «Saranno espulsi quanto prima», promette il ministro dell’Interno Salvini. Ma M5S lo attacca: «Fa inutile propaganda».

I migranti (69 uomini e una donna; di questi, 53 sarebbero tunisini e 17 libici) vengono trasferiti sull’isola siciliana dopo che il barcone sul quale viaggiavano è stato intercettato (l’operazione non viene considerata di soccorso) mentre si dirigeva verso le coste siciliane. Sono intervenute una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, che hanno trasbordato i migranti sulle due unità e li hanno poi trasferiti a Lampedusa.

Il Viminale è al lavoro per espellere i 90 migranti a bordo del barcone, ha detto Salvini sottolineando che «in Italia si entra rispettando le regole». «Siamo già al lavoro – aggiunge – affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore».

La decisione di trasferire i migranti a Lampedusa è stata presa per «velocizzare le identificazioni, individuare gli scafisti e per far scattare le procedure di espulsione», affermano fonti del Viminale secondo le quali le motovedette arriveranno nell’isola nella serata.

«Mi aspetto che un membro del governo non dica bugie agli italiani. È tutto da verificare che i naufraghi sbarcati a Lampedusa, come dice Salvini, possano essere espulsi. Non bisogna improvvisare. Chi sbarca va identificato e va poi valutata l’eventuale richiesta d’asilo. Invece di fare propaganda a uso e consumo interno, dobbiamo cogliere l’occasione per riproporre con più forza una soluzione Ue», ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia. «Anche laddove fossero tunisini bisognerà capire le reali possibilità e soprattutto i tempi di un eventuale rimpatrio», sottolinea Brescia.

Ti potrebbero interessare anche: