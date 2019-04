Temporale a Roma Nord, chiuse due entrate della metro Flaminio. Da stasera nuova allerta

Uno scroscio d’acqua improvviso ha mandato in tilt un paio di entrate della metro Flaminio. L’acqua scesa dalla strada dai gradini ha costretto l’azienda a chiudere temporaneamente due entrate per permettere al personale di rispristinare le normali condizioni d’uso, evitando che qualcuno si facesse male scivolando sui gradini. La stazione – assicurano da Atac – è rimasta attiva, così come le altre entrate.

Decine i commenti su twiter dei pendolari inferociti. «Nemmeno due ore di pioggia e un’altra stazione chiusa, oltre alle altre tre chiuse da settimane», scrivono.

Secondo le previsioni meteo, invece, il grosso del maltempo arriverà da stasera, fino a domenica.

