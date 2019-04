ENTRA IN VIGORE DIVIETO TRANS IN ESERCITO VOLUTO DA TRUMP

Entra in vigore oggi negli Stati Uniti la misura che vieta ai transgender di entrare nelle Forze Armate, un divieto voluto da Donald Trump per rovesciare la misura di segno opposto varata da Barack Obama nel 2016. Annunciato da Trump con una serie di tweet nel 2017, il divieto è stato bloccato per quasi due anni da ricorsi legali ed opposizione da parte del Congresso. Anche oggi la commissione Forze Armate della Camera, controllata dai democratici, si è impegnata a «continuare a combattere contro intolleranza ed ignoranza» definendo la misura di Trump «un enorme battuta d’arresto che mina la fiducia che le nostre truppe hanno nel Paese». La Camera il mese scorso ha approvato una misura per bloccare la politica di Trump, ma non è ancora chiaro se potrà avere sufficiente sostegno al Senato

