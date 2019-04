Gioco online, trend di crescita ancora positivo nel 2019

La crescita del mercato del gioco online è sorprendente. Questo ambito continua infatti, ad avere un trend positivo anche stando ai dati dell’Agimeg per il 2019. Nel primo trimestre di quest’anno, nonostante quelle che sono state le modifiche normative, il gioco online ha continuato ad avere dei punti percentuali in positivo nel trend di crescita. L’analisi è stata effettuata da parte dell’Agenzia Giornalistica del Mondo del gioco. È già a partire dal 2017, fino ad oggi, che questo settore ha iniziato un rialzo vertiginoso che ancora non ha trovato un freno. Nel 2017, la crescita era intorno al 34%, con un forte boom soprattutto, per il settore del casinò online. Nel 2018 questa crescita ha rallentato la corsa conquistando però lo stesso almeno 5,6 punti in percentuale, rispetto all’anno precedente. Nel 2017 infatti, il gioco on-line aveva avuto un forte rialzo, che nel 2018 è arrivato fino ad un guadagno di 107,3 miliardi di euro per il settore del gioco online. Nel 2019, nonostante la pubblicazione del Decreto dignità del 9 agosto scorso, l’aumento tra gennaio e marzo è stato del 11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I cambiamenti del gioco online

Questi dati, secondo quanto stimato dall’Agenzia giornalistica che monitora il gioco online e quello presso le sedi fisiche, sono stati favoriti dalla rivoluzione tecnologica dei dispositivi mobili. A favorire questa crescita esponenziale è stata la diffusione del mobile a macchia d’olio, soprattutto tra i più giovani. Secondo i dati Istat infatti, la fascia di età che preferisce giocare on-line è quella compresa tra i 24 e i 35 anni. Si tratta soprattutto, di uomini che utilizzano dispositivi mobili come smartphone o tablet per accedere alle varie piattaforme web che offrono una svariata moltitudine di giochi digitali. Tra i giochi maggiormente diffusi vi sono i casino online ma anche, la roulette, blackjack, poker e giochi di abilità. Rispetto al 2018, il poker però ha subito una piccola decrescita attestandosi con meno 3 punti in percentuale, rispetto all’anno precedente. Invece, il casino continua a crescere di circa 5 punti in percentuale nonostante si tratti di uno dei giochi più vecchi in ordine di tempo. A crescere nei consumi medi, sono invece i giochi di abilità, sempre più diffusi nelle piattaforme web di tutto il mondo.

I controlli nel settore del gioco online

Nelle scorse settimane, sono stati effettuati da parte dell’Autorità giudiziaria numerosi controlli sui centri scommesse e sulle piattaforme online. Nello specifico, sono stati oscurati oltre 8000 siti che non rispettavano quelli che sono i requisiti dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ex AAMS). Ogni portale infatti deve rispettare le norme del governo italiano in merito al settore del gioco online a tutti i livelli. I limiti, sono tantissimi e allo stesso modo, servono a tutelare gli utenti che vogliono approcciarsi a questo settore. Nell’ultimo periodo, da un punto di vista normativo, lo stato Italiano ha deciso anche di stringere la cinghia rispetto alla pubblicità di vari tipi di gioco online. Il Decreto dignità infatti bandisce in maniera totale, ogni tipo di pubblicità legata al mondo del gioco. Ciò vale sia per le slot, vlt, giochi online e tutte le tipologie di attività ludiche di questo ambito. Una scelta che è stata contestata non solo dagli operatori del mercato che tengono dei canali nei guadagni, ma anche dalle associazioni dei consumatori che invece temono che una scarsa informazione potrebbe favorire chi non opera in maniera onesta. Intanto però, i controlli continuano a ritmo serrato mentre a luglio entrerà in vigore a pieno titolo il Decreto dignità.

Gli effetti del decreto dignità un gioco online

Per adesso però, nonostante quelle che erano le aspettative, nel primo trimestre 2019, il trend di crescita del gioco digitale è proseguito senza sosta. La vera sfida è quella da intraprendere nei prossimi mesi. Una volta conclusi i contratti commerciali, un anno secondo il limite di tolleranza fissato dal governo, non sarà più possibile fare pubblicità per le varie attività di gioco. Questa realtà non sembra preoccupare però particolarmente i giocatori che continuano ad aumentare la loro richiesta di giochi sempre più variegati e nuovi. La maggior parte dei giocatori, soprattutto i più giovani chiede però uno scatto tecnologico in avanti. E’ per questo motivo che gli operatori del settore, stando ai dati pubblicati da Agimeg, stanno investendo il 4% rispetto al totale sulla tecnologia attraverso dispositivi mobili. Oramai le più importanti piattaforme che erogano giochi online, si stanno impegnando per attivare applicazioni per dispositivi mobili oppure siti che siano responsive al 100% e facili nell’utilizzo.

