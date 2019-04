TEATRO: AL VIA MOSTRA ‘MANICOMIO! MANICOMIO!’, PIRANDELLO AL TEATRO VALLE

Domani si inaugura la mostra ‘Manicomio! Manicomio! 1921: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandellò, sei allestimenti che ricostruiscono sei messinscene storiche in un percorso a tappe in mostra al Teatro Valle, da domani al 2 giugno. Un viaggio che dal 1921 arriva ai giorni nostri, fra locandine d’epoca, testi dei più autorevoli critici del tempo e testimonianze lasciate da Pirandello: una mappatura di memorie e riflessioni restituite al pubblico, in sessioni tematiche, con ricostruzioni nello spazio e proiezioni video, oltre che con materiali testuali e fotografici. Sul palcoscenico è rievocata la suggestione dell’arrivo dei Sei personaggi sulla scena, con manichini posizionati come indicato da Pirandello e vestiti con i costumi della Sartoria Farani, inseriti nel gioco di proiezioni di Ernani Paterra

La mostra apre al pubblico domani alle 17 con’ Sei personaggi: la prima esposizione al Vallè, prima sessione dedicata allo storico debutto del 1921, in esposizione fino al 21 aprile. Ad inaugurare l’apertura un incontro con il giornalista e critico teatrale Paolo Petroni. Si prosegue con la seconda sessione dedicata all’allestimento di Giorgio De Lullo con la compagnia de ‘I giovanì nel 1964, prima ripresa moderna e filologica del testo (dal 25 al 28 aprile); la terza sessione si costruisce attorno a Pirandello chi?, spettacolo di suggestioni e visioni di Memè Perlini del 1973, uno dei manifesti della neoavanguardia romana (dal 2 al 5 maggio). La quarta sessione propone la lettura di Mario Missiroli che sottolinea la differenza tra i Personaggi e gli Attori, vestendoli in abiti settecenteschi pronti a una recita goldoniana (dal 9 al 12 maggio); la quinta sessione presenta la versione rigenerativa e straniante di Carlo Cecchi del 2003 (dal 16 al 19 maggio); protagonista della sesta e ultima sessione In cerca d’autore. Studio sui ‘Sei personaggì di Luca Ronconi con gli allievi dell’Accademia D’Amico nel 2012 (dal 23 maggio al 2 giugno).

