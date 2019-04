CONTE, PRONTI AD AGIRE SU POPOLARI. E ASSICURA RIMBORSI

– Vigili e pronti a intervenire sulle banche popolari e a rimborsare i risparmiatori truffati. Il premier Giuseppe Conte, in vista dell’approdo del Def alla Camera, sceglie di mettere una sua, netta impronta sul dossier banche. L’occasione è la consegna al capo del governo del premio Domenico Menichella. È in questo contesto che Conte, oltre a tessere le lodi della funzione delle banche locali per lo sviluppo delle pmi, focalizza l’attenzione del governo sugli istituti italiani proprio mentre da Washington il ministro del Tesoro Giovanni Tria assicura che il sistema creditizio italiano «è tra i più sani d’Europa». Conte, innanzitutto, ribadisce che le norme per i rimborsi ai risparmiatori truffati ci saranno e saranno inserite nel decreto crescita, approvato la settimana scorsa salvo intese. «Voglio rassicurare tutti che le norme che abbiamo predisposto consentiranno la liquidazione degli indennizzi diretta o comunque rapida a tutti i risparmiatori. Queste norme saranno inserite nel dl crescita e saranno soluzioni innovative», resistenti al vaglio dell’Ue«, sottolinea il capo del governo. Ma è sulle banche popolari che il premier quindi si concentra. »Il governo è vigile e pronto a fare quanto necessario per il loro rafforzamento, nell’ambito dei suoi poteri e nel rispetto delle regole di mercato«, spiega Conte toccando uno dei capitoli del dl crescita. Nel provvedimento, infatti, si prevede il rinvio al 2020 per la trasformazione degli istituti spa in modo da poter attendere la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla riforma voluta dal governo Renzi. E il premier annuncia battaglia in Europa dopo che la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Tercas ha rovesciato la decisione della commissione che impedì all’Italia di attingere al Fondo Interbancario in quanto aiuto di Stato. La sentenza »riapre la strada per l’uso di uno strumento nazionale nella gestione delle crisi di banche di minori dimensioni«, sottolinea Conte, schierandosi contro quella »liquidazione atomistica« a cui, in passato, l’Italia è stata costretta. Eppure, sulle banche, il mare nella maggioranza continua ad essere agitato, con una parte del M5S pronta a puntare il mirino sul Mef per quella che viene considerata un’eccessiva prudenza sui rimborsi ai truffati. Ma ad irritare il M5S è anche la decisione del Tesoro di bocciare la richiesta di fare causa agli ex dirigenti Mps Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. »Grazie all’uomo del Mef si salvano Viola e Profumo. Grazie Tria…«, è la stoccata di Gianluigi Paragone, proprio l’uomo chiamato a guidare la commissione d’inchiesta sulla banche

