EUROPEE: ALBERONI CON FDI, SOCIOLOGO CAMPIONE DEL ‘PRIVATÒ SI ‘CONVERTÈ A IMPEGNO POLITICO

Alla vigilia della Conferenza programmatica di Torino, Fratelli d’Italia cala un nome di richiamo. Nella grande giostra delle candidature per le europee che impegna un pò tutti i partiti, Giorgia Meloni ha presentato oggi a Milano Francesco Alberoni, già consigliere anziano del Cda della Rai (anziano lo è sotto il profilo anagrafico, avendo 89 anni) ma, soprattutto, sociologo e a suo modo interprete di un passaggio. Non tanto, o non solo, quello della conquista della cittadella Rai da parte del centrodestra della legislatura 2001-2006, ma quello della lettura di ciò che si muoveva nella società alla fine degli anni Settanta. Nel 1979 la pubblicazione del saggio, lontano dal lessico specialistico, «Innamoramento e amore», e il successo riscosso dall’opera pubblicata da Garzanti, a molti fece pensare ad uno spartiacque tra due epoche: quella dell’impegno politico, della mobilitazione permanente, in cui «anche il privato è pubblico» ma declinato secondo l’appartenenza ideologica (e non nel senso odierno dei selfie sui social) e quella della «riscoperta del privato», dei sentimenti e delle sensibilità individuali. E così mentre il filosofo Lucio Colletti, dava il nome alla cosa, cioè alla «Crisi delle ideologie» (nello stesso anno 1980 della Marcia dei 40mila a Torino) Alberoni assurse a simbolo di qualcosa che sembrava essersi compiuto una volta per sempre, e fece il bis, pochi anni dopo, dedicando un volume a «L’amicizia», che sembrava mandare definitivamente in soffitta l’idea dell’inquadramento militante in un partito, movimento, gruppo sociale. Per quasi 30 anni ha poi tenuto, ogni lunedì, la rubrica, appunto, «Pubblico&privato», sul «Corriere della sera», con cui, si narra, Gianni Agnelli non disdegnasse superare il «blues» di inizio settimana. Di Alberoni era prevista la presenza alla conferenza della destra a Torino. Sembrava fosse per un dibattito, si è rivelato, a suo modo, una riscoperta dell’impegno politico da parte di chi ne aveva diagnosticato il tramonto

Ti potrebbero interessare anche: