VENEZIA: GONDOLIERI SUB RIPULISCONO I CANALI LAGUNARI, TROVATO UN MOTORE 4 CAVALLI

Per la quarta volta i gondolieri sub sono tornati a liberare i canali dai rifiuti. Dopo i tre interventi eseguiti tra rio dei Santi Apostoli e rio di San Girolamo, che hanno permesso ai sommozzatori di recuperare centinaia di chili di rifiuti tra pneumatici, antenne, bidet e un motore marino da 25 cavalli, oggi hanno replicato l’esperienza in rio della Madonna dell’Orto, nel tratto che va dal portale dell’ospedale Fatebenefratelli alla chiesa. Durante il recupero degli oggetti oggi sono stati riportati in superficie, oltre a diverse bottiglie di vetro, tubi, latte e copertoni usati come parabordi, anche un motore fuoribordo 4 cavalli, un fusto industriale di vernice antivegetativa, un lavabo doppio in ceramica e una piccola vasca. I sei gondolieri, tutti istruttori sub e divisi in due squadre, oggi hanno recuperato in totale circa un quintale di materiale. Il rio è infatti risultato essere più pulito rispetto ai precedenti, probabilmente perché poco trafficato e con poche rive di scarico. Il materiale raccolto è stato consegnato a Veritas, che si occuperà di smaltirlo. Il progetto dei «gondolieri sub», che ha natura sperimentale, potrebbe riprendere il prossimo autunno.

