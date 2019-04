Ronaldo non basta, l’Aiax elimina la Juve

Un’altra delusione. La Champions League si chiude stanotte per la Juventus, battuta dall’Ajax allo Stadium per 2-1 che, con l’1-1 dell’andata, manda in semifinale gli olandesi. Al gol in apertura di Cristiano Ronaldo hanno replicato van de Beek allo scadere dei primi 45′ e, nella ripresa, il colpo di grazia di de Ligt.

