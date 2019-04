VITERBO/ Terme, chiudono le masse di San Sisto

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Le Masse di San Sisto devono chiudere i battenti. Lo prevede l’ordinanza del tribunale di Viterbo, con l’assegnazione dell’acqua termale del pozzo San Sisto alla Free Time per l’impianto al Paliano. Da decenni, infatti, è in atto una battaglia legale che vede coinvolti la proprietà del terreno delle Masse, l’Associazione che lo gestisce e la Free Time s.r.l., proprietaria del terreno limitrofo. Il geologo nominato curatore, Giuseppe Pagano, ha inviato una missiva ai proprietari gestori delle Masse per avviarli che domani, alle ore 10,30, si procederà alla chiusura del sito, come da ordinanza del giudice Federico Bonato, che prevede libero accesso, l’interdizione di ogni tipo di gestione, coltivazione, emungimento e captazione dell’acqua termale e la cessazione di ogni attività correlata all’uso delle acque termali. Pagano ha informato l’ispettorato della Polizia mineraria e la Regione Lazio della necessità di accedere nell’area per dar seguito all’ordinanza. Inoltre, il geologo ha informato anche i carabinieri forestali ed oltre all’associazione le Masse anche le Antiche terme romane. Quindi, domattina, alle ore 10,30 personale della Free Time con i suoi tecnici entrerà nell’area per avviare le operazioni previste dall’ordinanza. Niente più pozze libere delle Masse, sulla Cassia sud, quindi, da domani, visto che la concessione dell’acqua termale, come ha stabilito il tribunale, è della Free Time. Ma l’associazione Le Masse replica in un comunicato:”Contro tale provvedimento è già stato avanzato reclamo al Tribunale di Viterbo, pertanto si ritiene quanto meno opportuno attendere la nuova pronuncia, prima di procedere alla esecuzione di provvedimenti che potrebbero essere stravolti dal giudizio di secondo grado. Anche riguardo alla concessione mineraria rilasciata dalla Regione Lazio alla soc. Free Time, è stato presentato ricorso giudiziale, sul presupposto che non siano state rispettate tutte le norme di evidenza pubblica, poste a tutela dello sfruttamento di un bene pubblico come è l’acqua termale. Il ricorso è tuttora pendente al TAR”. Ed ancora si legge nel comunicato: “Tutte le prove di portata effettuate sinora, dimostrano peraltro che la concessione di 15 lt/sec rilasciata alla Free Time potrebbe tranquillamente coesistere con la sopravvivenza del sito delle Masse. Infatti, le stesse si sono prosciugate solo dopo il pompaggio di una quantità di acqua enormemente superiore a quella concessa. Sono ancora molte le questioni aperte e siamo lontani dal mettere la parola fine sulla vicenda. Nell’interesse del territorio – conclude l’associazione Le Masse – sarebbe comunque auspicabile porre finalmente termine al contenzioso in atto, cercando soluzioni che consentano lo sviluppo del termalismo a Viterbo, sia a livello imprenditoriale che sul piano sociale rivolto alla popolazione mediante libera fruizione dello stesso”.

