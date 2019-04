TERRORISMO: ARRESTI DIGOS PALERMO, INDAGATI SI ADDESTRAVANO PER ATTENTATO

– Erano pronti a fare attentati i due giovani ‘lupi solitarì simpatizzanti dell’Isis arrestati all’alba di oggi dalla Digos di Palermo. I due, come dice il pm nel provvedimento di fermo, si erano «addestrati, sia in concorso tra loro che separatamente, per il compimento di atti di natura terroristica, avendo acquisito, anche autonomamente, istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, anche rivolti contro uno Stato estero, e in particolare addestrandosi all’uso di armi, allenandosi per raggiungere una preparazione fisica e militare idonea a combattere a fianco dei miliziani dell’ISIS in Siria o in altre località». Hanno anche acquisito, secondo gli inquirenti «materiale video contenente istruzioni per la partecipazione a tali combattimenti anche attraverso lo studio di tecniche di guerriglia e materiale relativo ad azioni di martirio con le tecniche dei kamikaze cui si ispirano; tutti comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo», rivolte «ad arrecare grave danno a più Paesi sia, mediorientali che europei, e compiute allo scopo di intimidire la popolazione o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di tali Stati».

