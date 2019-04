Vele Rosa per il Centro di Senologia dell’Ospedale San Filippo Neri ASL Roma 1

Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi destinati all’acquisizione di tecnologie a favore delle Donne in Rosa, è questo l’obiettivo della manifestazione Vele Rosa, questo il titolo dell’evento, organizzata dalla Classe Windsurfer che si svolgerà ad Ostia nei giorni 19-22 aprile presso lo stabilimento Shilling, P.le Cristoforo Colombo, 25/35, sul lungomare dello storico Belvedere della Rotonda.

Si partirà venerdì 19 aprile alle ore 17 presso lo Stabilimento Balneare Shilling con la Tavola Rotonda sulla prevenzione dei tumori e il ruolo della breast unit nella prevenzione e nell’informazione, alla quale seguirà la serata di gala destinata a raccogliere fondi per la Breast Unit della ASL Roma 1 presso l’Ospedale San Filippo Neri. Aziende sia pubbliche che private potranno infatti devolvere una quota all’Associazione Onlus “Il Rosa che Osa” (Via Liberiana, 17 – 00185 Roma – CF 97850810587 – www.ilrosacheosa.it) che si è da subito impegnata ad utilizzare i fondi per l’acquisto di nuove tecnologie per terapie oncologiche.

L’iniziativa, coordinata dal chirurgo senologo Leonardo Leone, sarà incorniciata da un evento sportivo a carattere internazionale, la Spring Cup Windsurfer – valida come Campionato Europeo Classe Windsurfer – regata in cui gareggeranno personaggi sportivi provenienti dai più prestigiosi campionati del mondo, tra cui Fabio Balini, ex campione mondiale di tavola a vela e patron dello Shilling.

In occasione di questa maratona della prevenzione la LILT (Lega Italiana Tumori) allestirà sul Belvedere della Rotonda un centro diagnostico senologico di primo livello, dove sarà possibile effettuare un esame ecografico ed una visita clinica con medici specialisti senologi dell’Ospedale San Filippo Neri.

L’evento è patrocinato tra gli altri da: ASL Roma 1, ASL Roma 3, LILT, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Municipio Roma X.

