USA:SOSPETTO PIROMANE CATTEDRALE NY AVEVA BIGLIETTO PER ROMA

Emergono nuovi dettagli sull’uomo arrestato mercoledì dopo essere entrato nella cattedrale di St. Patrick a New York con due taniche di benzina, flaconi di liquido infiammabile e accendini da cucina. Secondo quanto riferito dalle autorità, Marc Lamparello è stato accusato di tentato incendio doloso. Il 37enne è un professore di filosofia part-time ed ex direttore musicale alla New Jersey Roman Catholic Church. Fonti del dipartimento di polizia di New York hanno riferito ad Abc News che il giovane aveva acquistato un biglietto di sola andata per Roma, e doveva partire ieri sera dall’aeroporto di Newark, in New Jersey, per l’Italia. Gli investigatori stanno ancora indagando per determinare il motivo delle sue azioni, ma hanno fatto sapere che non sembra ci sia alcuna connessione con gruppi terroristici

