​​Salvini: «La foto con il mitra? Polemiche fondate sul nulla»

rRisponde Matteo Salvini. «Sono polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche suscitate dalla sua fotografia con un mitra.

Ti potrebbero interessare anche: