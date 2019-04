MELONI, ‘IO CANDIDATO SINDACO? TEMA ORA NON SI PONE, PENSO A EUROPEÈ

Si candiderà a sindaco di Roma? «Sono un militante politico, faccio quel che c’è da fare nel momento in cui c’è da farlo», taglia corto Giorgia Meloni, ospite di Rtl102.5. «Il tema del sindaco -assicura la leader di Fdi- a occhio, non è un tema che si pone oggi, vedremo quando si porrà… Vediamo come andranno le europee. Ora sono impegnatissima per le prossime europee».

