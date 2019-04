Sgarbi porta i grandi dell’arte a Sutri. Da Tiziano a Guttuso, mostre al via

Vittorio Sgarbi porta i grande i nomi dell’arte a Sutri. Da Tiziano fino a Guttuso, passando per Antonio Ligabue e Francis Bacon: al via la seconda stagione delle mostre di Palazzo Doebbing.

Schiaffo di Sutri a Roma, il paesino della Tuscia strappa alla Capitale lo scettro di “regina dell’arte”. A rubare la scena il museo di Palazzo Doebbing, con l’apertura delle mostre “Dialoghi a Sutri”, e del Museo di Arte antica e di Arte sacra di Sutri. Per l’occasione saranno presenti capolavori della uscia, provenienti dagli edifici della Diocesi di Civita Castellana, e i tesori dell’antica Sutri, con l’Efebo, a testimonianza della millenaria identità sutrina, capace, oggi di ergersi a capitale italiana dell’arte.

La nuova stagione espositiva del museo di Palazzo Doebbing e la città di Sutri potranno contare, ancora una volta, sul prezioso contributo di importanti sostenitori istituzionali, in virtù dell’autorevolezza delle proposte culturali di Vittorio Sgarbi, come la Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, storico mecenate già protagonista della storica apertura del museo di Palazzo Doebbing del settembre scorso.

E sarà proprio Prof. Emmanuele F. M. Emanuele, cittadino onorario di Sutri, ad inaugurare la grande apertura, in programma giovedì 25 aprile: “Sono davvero lieto di inaugurare nuovamente le splendide sale di Palazzo Doebbing, a distanza di pochi mesi dal suo ‘battesimo’ come Museo della città, dando ufficialmente il via ad una nuova stagione espositiva che si prospetta eccezionale come quella dello scorso autunno. Anche questa volta Vittorio Sgarbi, con la decisione e la celerità che connotano tutte le nostre imprese comuni, ha realizzato il progetto di offrire ai visitatori undici mostre in contemporanea, che coniugano l’arte sacra con l’arte laica ed i maestri della classicità con gli artisti moderni.»

Il progetto “Dialoghi a Sutri” mette a confronto le opere di 11 maestri dell’arte, come: Tiziano, Scipione Punzone, Henri Rosseau, Antonio Ligabue, Fausto Pirandello, Ottone Rosai, Francis Bacon, Renato Guttuso, Ernesto Lamagna, Luca Crocicchi e Carlos Solito.

Governo

Siri

Salvini

M5S

Martedì, 23 aprile 2019 – 11:39:00

