Alitalia, fonti del ministero : nessun contatto Di Maio-Toto

Non vi sono stati contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il Gruppo Toto in merito a Alitalia. Dunque sono da considerarsi prive di fondamento le ricostruzioni che descrivono un incontro a Taranto sul tema. Di Maio ha incrociato Riccardo Toto, a New York, per pochi secondi in pubblico e tra centinaia di imprenditori. Va detto, infine, che il cosiddetto dossier Alitalia è un’operazione di mercato, se il Gruppo Toto presenterà un’offerta sarà valutata ben volentieri da Ferrovie dello Stato e dai commissari. È quanto precisano all’agenzia Ansa fonti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tuttavia, sempre secondo l’agenzia Ansa, fonti vicine al gruppo industriale abruzzese confermano, come anticipato da Repubblica, il contatto con il governo e indicano che tramite Renexia, società guidata da Riccardo Toto, uno dei quattro figli del patron del gruppo Carlo, potrebbe formalizzare una offerta entro la scadenza di martedì. Il vicepremier Luigi Di Maio e Riccardo Toto si sarebbero visti mercoledì scorso a Taranto.

