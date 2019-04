BUON SENSO/ Tridente, slitta l’avvio della Ztl”

Telecamere attive solo quando riaprirà la metro Spagna.La sperimentazione con gli occhi elettronici doveva partire il 2 maggio

Telecamere anti furbetti nella Ztl del Tridente? Tocca aspettare. La fermata della metro Spagna non è ancora stata riaperta, nonostante le promesse. E per non compromettere ulteriormente il quadro della viabilità cittadina, Roma servizi per la mobilità ha fatto sapere che “il pre-esercizio è stato prorogato fino a cessate esigenze rispetto ai tempi di riapertura della stazione Spagna della metro A. Come previsto, durerà 30 giorni”.

Ricordiamo che la sperimentazione con gli occhi elettronici nell’area compresa tra piazza del Popolo e piazza di Spagna, sulla carta già a traffico limitato ma priva di controlli, doveva partire il 2 maggio. A chiedere il rinvio urgente, sia i commercianti della zona che i rappresentanti del I municipio. “Il centro di Roma è vittima dei ritardi della manutenzione delle scale mobili – hanno dichiarato in un comunicato la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi e l’assessore Anna Vincenzoni – e rischia di essere ulteriormente danneggiato se davvero l’amministrazione volesse procedere con la sperimentazione della ZTL nel tridente a partire dal 2 maggio. Invitiamo la Sindaca Raggi e l’Assessora Meleo a rivedere l’intero provvedimento, anche alla luce delle difficoltà più volte denunciate dai commercianti a seguito delle modifiche del traffico riguardanti Via Tomacelli e Via del Corso, e nel frattempo a rinviare la sperimentazione”.

L’invito, evidentemente, è stato accolto. Ma è stata rinviata anche la riunione prevista per oggi, venerdì 26 aprile, tra rappresentanti del territorio e l’assessore ai Trasporti Linda Meleo.

