La rivolta dei riders: «Ecco chi non ci da la mancia»

Milano, i fattorini che consegnano cibo a domicilio rivendicano migliori condizioni di lavoro

Da tempo, anche in Italia, i fattorini che consegnano cibo a domicilio rivendicano migliori condizioni di lavoro: diritti sindacali, salario minimo, una previdenza sociale adeguata. I rider di Milano hanno trovato un modo inusuale per attirare l’attenzione: hanno pubblicato una blacklist di personaggi famosi che regolarmente si servono dei loro servizi ma che non lasciano mai una mancia, «nemmeno in caso di pioggia!».

L’elenco è stato esposto sulla pagina Facebook Deliverance Milano, insieme a un testo che spiega senza mezzi termini quali saranno le loro prossime mosse. «Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati».

I fattorini si rivolgono poi alle aziende: «Attente quindi piattaforme digitali del delivery food, perché se non volete parlare con noi, confrontarvi con le nostre rappresentanze autonome e i gruppi organizzati che sono in stato di agitazione sindacale permanente, questo è il futuro che vi aspetta: noi produciamo i dati, noi conosciamo i vostri punti deboli e non esiteremo ad usarli contro di voi».

«Pretendiamo che le nostre mance non vengano tassate – continua il testo – ad oggi viene trattenuta l’iva quando il pagamento avviene (come la maggior parte delle volte) per mezzo del supporto di intermediazione digitale, quando dichiarate il contrario. E qualora fossimo costretti dal servizio aziendale a ricevere parte dei pagamenti in contante, come a #Glovo, pretendiamo un’indennità di cassa, perché già mentre siamo in consegna capita che veniamo aggrediti perché la gente cerca di derubarci o ci fregano le bici fuori dai palazzi e dai ristoranti, manca solo di venir rapinati e di rimetterci i soldi di tasca nostra!».

Il messaggio è chiaro: «Se l’informazione è potere noi rider liberiamo i dati! Se vogliamo vivere il nostro futuro occorre anche un upgrade nei diritti!».

